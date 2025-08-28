‘Puliamo Boglioni’, sabato 6 settembre nell’omonima frazione di Casalgrande

Sabato 6 settembre dalle 9.30 si svolgerà l’iniziativa ‘Puliamo Boglioni’. Si tratta della 1a edizione di questo evento che ha come obiettivo quello di contribuire in modo fattivo alla pulizia e al decoro di una delle frazioni di Casalgrande, cercando di avvicinare ai temi ambientali e del rispetto dell’arredo urbano la comunità casalgrandese, con particolare attenzione verso i più giovani.

L’evento voluto e sostenuto dall’Amministrazione comunale, incontra il supporto del Consiglio di frazione di Boglioni, di Avis, della Virtus Casalgrande, del Gruppo Alpini Casalgrande, dell’Associazione nazionale Carabinieri, della Protezione civile di Sassuolo, del Campanone di Scandiano, di Ema Emilia Ambulanze e di Pro Loco Casalgrande. Oltre a supporto tecnico di Iren e di Conad Casalgrande.

Il ritrovo, come detto, è fissato per sabato 6 settembre alle 9.30 al parco ‘Armarcord’. Il Gruppo Alpini di Casalgrande darà vita alla cerimonia dell’alzabandiera e i tecnici presenti daranno brevi e rapide informazioni su come svolgere la raccolta dei rifiuti oltre a fornire il materiale tecnico necessario. Da lì, i volonterosi presenti si sposteranno per la frazione per raccogliere i rifiuti abbandonati che andranno poi conferiti nel punto di raccolta allestito sempre al parco ‘Amarcord’.

Al termine della giornata, verrà offerta una merenda ai bimbi presenti, mentre il Gruppo Alpini si renderà disponibile a friggere del gnocco fritto da mangiare in loco o da…asporto!

“Voglio innanzitutto ringraziare tutte le realtà che sostengono questa lodevole iniziativa – sottolinea l’Assessore all’Ambiente, Domenico Vacondio -. Quella di sabato 6 non è certo la prima giornata di questo tipo che l’Amministrazione comunale organizza e sostiene sul territorio di Casalgrande. Ma anche questa si inserisce nel solco dello sviluppo di quella sensibilità ambientale, attraverso fatti concreti, che è al centro del nostro mandato di Amministratori. Instillare, soprattutto nelle giovani generazioni, il senso di rispetto dell’ambiente è uno dei valori fondamentali per creare una società che sappia affrontare con senso di responsabilità le sfide di tutti i giorni. Tra cui anche quello di prendersi cura del mondo che ci circonda”.

“L’auspicio, quindi, è che siano in tanti i nostri concittadini a prendere parte all’iniziativa di sabato 6, in particolare le fasce più giovani della popolazione. In fondo si tratta di una giornata trascorsa all’aria aperta, rendendosi utili per la propria comunità”, conclude l’Assessore Vacondio.

Per maggiori informazioni e per prenotarsi è possibile inviare una mail a boglioni@comune.casalgrande.re.it