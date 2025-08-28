Non solo musica al Correggio Music Festival il 5 e 6 settembre

Alla seconda edizione della kermesse sarà anche possibile partecipare a due interessanti workshop mentre si ascoltano i live dei dieci artisti che si alterneranno sul palco. Così, tra un live di Mimì, dei BNKR44 o di Tredici Pietro, si può scegliere tra Drink & Paint CMF 2025 o il workshop di ceramica.

Drink & Paint CMF 2025 è un workshop pensato per dipingere una tote bag bevendo un cocktail in compagnia ascoltando la musica degli artisti! Ci si può prenotare per il venerdì o il sabato dell’evento e in quale fascia oraria, con un massimo di 8 posti disponibili per ogni fascia oraria.

Tra le novità del CMF 2025 c’è anche un workshop di ceramica pensato insieme a Giulio di Tomaia Ceramiche che sarà presente al festival entrambe le serate con due proposte differenti: il venerdì con un workshop dedicato alla realizzazione in cui Giulio guiderà passo a passo nella realizzazione di un pezzo di ceramica, il sabato, invece, un workshop dedicato alla decorazione di pezzi di ceramica già ideati e modellati da Giulio. I due workshop non sono collegati tra loro!

Per info o chiarimenti si possono visitare i social del CMF oppure chiamare il 3463407676 o il 3311038537.

Quattro star di assoluta grandezza e quattro artisti emergenti di grandissimo talento, due serate di musica e divertimento, per la seconda edizione del Correggio Music Festival, evento a ingresso gratuito in programma il 5 e 6 settembre all’Arena Concerti: questo è il

Correggio Music Festival che quest’anno vedrà alternarsi sul palco, oltre ai dj di Radio Bruno, Mimì Caruso, BNKR44, Principe, Ariostea, Mida, Tredici Pietro, Fiori d’artificio, Glauco, Chaze e Curly Brothers.