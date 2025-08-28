giovedì, 28 Agosto 2025
Laboratori gratuiti al FabLab di Casa Corsini

AppuntamentiFiorano
Tempo di lettura Less than 1 min.

Nuovi appuntamenti con la Steam education per bambini e ragazzi

A settembre tornano i laboratori gratuiti per bambini e ragazzi al FabLab Junior di Fiorano Modenese, per imparare divertendosi con la scienza, la robotica, la chimica.

Gli appuntamenti di Steam education si svolgono dalle 17.00 alle 18.00, a Casa Corsini di  Spezzano (via Statale n. 83), polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese,

La partecipazione ai laboratori è gratuita, grazie al contributo di Fondazione di Modena, ma occorre prenotare alla mail: info@casacorsini.mo.it.

Il primo appuntamento, dedicato ai ragazzi dai 10 ai 14 anni, è in programma lunedì 1° settembre con “Sphero a ostacoli”, divertente gara ad ostali con il robot Sphero.

Martedì 9 settembre i bambini dai 6 ai 9 anni potranno cimentarsi con la pixel art in un mosaico tecnologico; giovedì 18 settembre i ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno costruire e programmare uno squalo con i Lego, per scoprire come nuotano gli ““Shark 2.0”; giovedì 25 settembre “Sogni in stop motion”, in piccoli partecipanti realizzeranno dei cartoni animati per la giornata mondiale del sogno. Infine, lunedì 29 settembre 2025 con “Ozo-planetario” si realizza insieme un piccolo planetario mobile, mischiando arte e robotica.

















