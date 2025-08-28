Dai proventi del libro ‘Melanzane peperoni e una pasta asciutta’ un monitor per la Cardiologia sassolese

Un libro di ricette ‘intime’, nate dal calore della vita familiare e da antiche tradizioni. Un ‘melting pot’ vegetariano con due ortaggi come protagonisti: “Melanzane peperoni e una pasta asciutta” è l’ultima fatica letteraria del giornalista Alfonso Scibona, pubblicato dalla casa editrice Breezy Production. Dalla vendita del volume, come anticipato durante la presentazione ufficiale dello scorso maggio allo Sporting Club, l’utile è stato interamente utilizzato per l’acquisto di un importante strumento diagnostico dedicato alla Cardiologia dell’Ospedale di Sassuolo.

Una scelta particolare, che arriva dopo un periodo particolarmente difficile vissuto dal giornalista all’inizio dell’anno, quando ha avuto modo di conoscere da vicino il reparto, i suoi medici e gli infermieri. Un modo tutto suo per ‘ringraziarli’, dunque.

Questa mattina Scibona ha consegnato in ospedale il nuovo monitor multi-parametrico acquistato grazie alla sua donazione, frutto della vendita (al momento) di oltre 250 copie del libro di ricette, direttamente nelle mani della Dr.ssa Ermentina Bagni, Direttore dell’Unità Operativa, e alla presenza Direttore Generale Stefano Reggiani, che ha sottolineato: “Un ringraziamento sincero ad Alfonso, che è sempre attento alla nostra realtà ospedaliera e si è dimostrato capace di gesti di grande valore, come questo. Siamo felici di poter contare su un ‘sostenitore’ così. Il suo libro, tra l’altro, è un piccolo gioiello di cucina. Nutre lo spirito con la bellezza delle parole, attraverso ricette semplici, genuine e salutari, come ricorda il nutrizionista Maurizio Agradi nella sua prefazione. È stata una splendida occasione per unire cultura, comunità e solidarietà, anche grazie all’impegno dei volontari dell’associazione ‘Per Vincere Domani’ che hanno curato la distribuzione del volume e la raccolta fondi”.

Chi desiderasse acquistare il libro può rivolgersi direttamente nella sede del centro polifunzionale di “Per Vincere Domani” in via Mazzini 164, al direzionale Somada di Sassuolo.