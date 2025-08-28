Castelvetro: choc anafilattico dopo la puntura di un insetto, morto a 56 anni

In compagnia di un amico stava camminando lungo via Oltre Guerro a Levizzano di Castelvetro, quando è stato punto da un insetto andando in choc anafilattico. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 16:30. L’allarme ha permesso l’immediato intervento dei soccorsi sanitari, sul posto con ambulanza ed elisoccorso. Le condizioni dell’uomo tuttavia erano disperate: trasportato all’ospedale di Baggiovara, è morto poche ore dopo.