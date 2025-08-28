A Reggio Emilia 419 imprese nei servizi per il tempo libero

E’ in grande evoluzione il mercato del tempo libero, solo a Reggio Emilia registrate oltre 400 imprese.

Dalle tradizionali attività imprenditoriali legate ai locali di vita notturna e all’organizzazione di eventi (e alla gestione di stabilimenti balneari, se si allarga lo sguardo alla riviera), si è arrivati agli attualissimi servizi di visite guidate outdoor, le sempre più innovative escape room, i laser game e i campi di airsoft e paintball, tanto per citare alcune eloquenti novità.

L’elaborazione dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia fa emergere un dato di ben 40.644 imprese registrate su tutto il territorio nazionale al 30 giugno di quest’anno, delle quali 3.883 sono emiliano-romagnole.

In provincia di Reggio Emilia sono presenti 419 unità nell’ambito dei servizi per il tempo libero.

Il comparto che presenta la maggiore concentrazione è quello dell’organizzazione di eventi sportivi che, con 187 imprese, incide sul totale del settore per il 44,6%.

Seguono le attività di intrattenimento e divertimento, che a giugno sono risultate 95 con un peso sul totale del 22,7%.

Le sale da ballo rilevano 44 realtà imprenditoriali (incidenza al 10,5%).

Si conferma alto anche il numero dei centri fitness, che si attesta a quota 38 (9,1%).

Infine, con numeri quasi identici, le sale giochi e le altre attività sportive mostrano una presenza di rilievo a Reggio Emilia, con rispettivamente 23 e 22 imprese registrate.