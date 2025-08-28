venerdì, 29 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeEconomiaA Parma 221 imprese nell’ambito del tempo libero





A Parma 221 imprese nell’ambito del tempo libero

EconomiaParmaTempo libero
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

E’ in grande evoluzione il mercato del tempo libero, solo a Parma registrate oltre 200 imprese.

Dalle tradizionali attività imprenditoriali legate ai locali di vita notturna e all’organizzazione di eventi (e alla gestione di stabilimenti balneari, se si allarga lo sguardo alla riviera), si è arrivati agli attualissimi servizi di visite guidate outdoor, le sempre più innovative escape room, i laser game e i campi di airsoft e paintball, tanto per citare alcune eloquenti novità.

L’elaborazione dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia fa emergere un dato  di ben 40.644 imprese registrate su tutto il territorio nazionale al 30 giugno di quest’anno, delle quali 3.883 sono emiliano-romagnole.

In provincia di Parma sono presenti 221 unità nell’ambito dei servizi per il tempo libero.

Il comparto che presenta la maggiore concentrazione è quello dell’organizzazione di eventi sportivi che, con 57 imprese, incide sul totale del settore per il 25,8%.

Seguono i centri fitness, che a giugno sono risultati 54 con un peso sul totale del 24,4%.

Le aziende dell’intrattenimento e divertimento rilevano 46 realtà imprenditoriali (incidenza al 20,8%).

Si conferma alto anche il numero delle sale da ballo, che si attesta a quota 29 (13,1%).

Infine, le sale giochi mostrano una presenza di rilievo a Parma, con ben 12 imprese registrate.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.