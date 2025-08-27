giovedì, 28 Agosto 2025
Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
Spari in una scuola cattolica a Minneapolis, uccisi 2 bambini

MINNEAPOLIS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un uomo armato di fucile ha aperto il fuoco all’interno di una chiesa e scuola cattolica di Minneapolis, in Minnesota. Sono due bambini, di 8 e 10 anni, le vittime accertate: A sparare con un fucile un 20enne che, stando a fonti della polizia citate dalla Cnn, si sarebbe poi suicidato. I feriti sono 17, 14 sono bambini e due sono in condizioni critiche. Ancora sconosciuti i motivi del gesto. “Si è trattato di un deliberato atto di violenza contro bambini innocenti e altre persone in preghiera”, ha dichiarato il capo della polizia di Minneapolis, Brian O’Hara, definendo la sparatoria “assolutamente incomprensibile”.
Il presidente Donald Trump ha dichiarato di essere stato informato sulla sparatoria avvenuta alla Annunciation Catholic School e che la Casa Bianca sta monitorando la situazione. “L’FBI è intervenuto rapidamente ed è già sul posto”, ha scritto Trump in un post su Truth. Il presidente ha poi affermato che sta pregando per le persone coinvolte.

(ITALPRESS).

















