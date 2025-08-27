mercoledì, 27 Agosto 2025
Comune di Sassuolo
Irene Grandi in concerto a Castel San Pietro Terme con “Fiera di me” Tour 2025

BolognaCastel San Pietro
Tempo di lettura 1 min.

Sabato 30 agosto all’Arena di Castello

Irene Grandi arriva all’Arena Comunale di Castel San Pietro Terme il prossimo sabato 30 agosto 2025 alle ore 21:30, nell’ambito dell’Entroterre Festival, con uno spettacolo speciale che celebra i 30 anni della sua carriera artistica.

Il concerto, intitolato “Fiera di me”, è pensato come un racconto in musica: un’occasione per ripercorrere le tappe più significative del percorso di una delle voci femminili più riconoscibili e apprezzate del panorama musicale italiano. Dagli esordi nel 1994 fino alle produzioni più recenti, Irene Grandi propone uno spettacolo che unisce energia, emozione e narrazione personale.

Nel corso della serata non mancheranno i brani che l’hanno resa celebre e molti altri successi, alternati a nuove canzoni e riflessioni su una carriera sempre in evoluzione.

Artista poliedrica e aperta al confronto, Irene Grandi ha saputo nel tempo arricchire il suo repertorio grazie a collaborazioni importanti con figure come Pino Daniele, Jovanotti, Vasco Rossi e Stefano Bollani, mantenendo sempre un forte tratto distintivo e una spiccata capacità di reinventarsi.

Il concerto si preannuncia come una festa musicale, ma anche come un momento di ascolto e condivisione con il pubblico, per rivivere insieme tre decenni di musica italiana attraverso la voce di un’artista che ha attraversato generazioni senza mai perdere autenticità e ispirazione.

Biglietti disponibili su boxol.it (link anche sul sito del Comune)
Informazioni: entroterrefestival.it

 

















