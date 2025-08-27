mercoledì, 27 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
Incendio in un appartamento di via Sant'Eufemia a Modena, nessun ferito





Incendio in un appartamento di via Sant’Eufemia a Modena, nessun ferito

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, le sirene dei Vigili del Fuoco hanno risuonato nel centro storico di Modena. L’intervento è stato richiesto a causa di un incendio scoppiato in un palazzo residenziale situato in via Sant’Eufemia, a poca distanza dal Duomo, attirando l’attenzione di numerosi passanti. Il fumo era visibile uscire da una finestra di un appartamento al secondo piano.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, giunte sul posto con quattro mezzi, sono intervenute entrando attraverso una finestra per domare il principio d’incendio sviluppatosi in una cucina e verificare l’assenza di persone all’interno. Essendo il fumo penetrato nelle scale dell’edificio, il palazzo è stato evacuato come misura precauzionale. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l‘episodio ha provocato un forte spavento tra alcuni residenti.

















