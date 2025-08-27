Il Sindaco di Bologna sulle dichiarazioni di Meloni

“Bene le dichiarazioni di attenzione di Meloni su ceto medio e abitare, attendiamo di conoscere le proposte, ma se non coinvolge sindaci ed enti locali temo non servirà a molto.

Mi auguro che l’opposizione in parlamento la sfidi con un piano alternativo; a Bologna stiamo lavorando su un progetto per sostenere il ceto medio e ci confronteremo volentieri con il governo, perché oggi le famiglie che non arrivano alla fine del mese sono cresciute e il costo della vita aumentato. La casa è un’emergenza ormai in tutta Europa, ci attendiamo dal governo scelte coraggiose su questo”.