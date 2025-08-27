Il 13 e 14 settembre a Ripoli Santa Cristina torna la Ripoli Trail Coppa LILT

“Amanti del trail, in caso di mancata convocazione nel mezzofondo ai Mondiali di atletica di Tokyo, potrete sempre rifarvi partecipando, negli stessi giorni, alla Ripoli Trail Coppa LILT, ottava edizione” afferma Lamberto Vacchi, pilastro dello staff organizzativo della manifestazione, che a tanti mondiali e olimpiadi ha partecipato come giudice internazionale.

Le società sportive Aquadela e 3Valli, e lo Staff organizzativo, ripropongono la Ripoli Trail Coppa LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) nelle giornate di sabato 13 settembre 2025 con la ludico motoria e domenica 14 settembre con la classica competitiva iscritta nel calendario della FIDAL e del Comitato Podistico Bolognese, sempre a Ripoli Santa Cristina in San Benedetto Val di Sambro.

Ritrovo del sabato 13 alle ore 8,30 con percorsi a partire dal facile, e dunque adatti a tutti. Domenica 14, partenza degli atleti alle ore 10,00 per la corsa competitiva sul classico e impegnativo percorso di km 15 (d+ 743). La gara è una prova del circuito “Trail Series”.

Tutti i percorsi sono sterrati e boschivi. “Il nostro territorio – sottolinea Leonardo Matranga, consigliere delegato allo sport – ha una particolare vocazione “salutistica”; per la sua conformazione e accessibilità tutto l’anno si presta, infatti, all’attività motoria di qualsiasi livello e ben sappiamo come un buon stile di vita incida a tutto tondo sul nostro benessere”.

Due giornate da trascorrere in compagnia nel verde dell’Appennino bolognese in un luogo facile da raggiungere, con ampio parcheggio, servizi, possibilità di ristoro e la garanzia di una consolidata organizzazione.

Per informazioni: ripolitrail@gmail.com o tramite il web su www.ripolitrailcoppalilt.it o www.facebook.com/ripolitrail