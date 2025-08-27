Fine settimana di sport e comunità con la 54esima Coppa Città di Formigine e la Pastasciutta Antifascista

A Formigine si avvicina un fine settimana ricco di appuntamenti che uniranno momenti di socialità e grandi emozioni sportive.

Venerdì 29 agosto, a partire dalle 19.30, Villa Benvenuti ospiterà la Pastasciutta Antifascista, una giornata all’insegna della memoria e della convivialità organizzata da ANPI Formigine con il patrocinio del Comune. In programma cena a base di pastasciutta gratuita, con menu completo a 10 euro, accompagnati dalla musica di Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco e MTV Noon. Prenotazioni consigliate ai numeri 345 5599360 (Giorgio) e 338 8084179 (Ivan) o all’indirizzo email anpiformigine@gmail.com.

Domenica 31 agosto torna poi la Coppa Città di Formigine, la tradizionale gara di ciclismo femminile giovanile organizzata dall’US Formiginese in collaborazione con il Comune. La 54esima edizione prenderà il via alle ore 14.15 in piazza Italia con la presentazione delle squadre. Alle 15 scatterà la gara delle Esordienti (13 e 14 anni), mentre alle 16.15 sarà la volta delle Allieve (15 e 16 anni). In entrambe le competizioni verranno assegnati anche i titoli di Campionato Regionale Emilia-Romagna e di Campionato Provinciale di Modena. A partire dalle ore 18, sempre in piazza Italia, si terranno le premiazioni.

La giornata sarà arricchita anche da un appuntamento dedicato ai più piccoli: a partire dalle ore 10 in piazza Calcagnini la Polizia Stradale di Modena proporrà una gimkana in bicicletta, rivolta ai bambini che parteciperanno con bici e casco, per un momento di gioco e di educazione stradale.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, la viabilità subirà alcune modifiche. Dalle 14.30 alle 19 la circolazione, compresi i pedoni, sarà sospesa lungo il percorso di gara che comprende piazza Calcagnini, via Trento Trieste, via Schedoni, via Sassuolo, via Ferrari, via Radici in Piano, via Pascoli e via Piave. Nella stessa giornata saranno in vigore diversi divieti di sosta con rimozione forzata. Dalle ore 6 alle ore 19 il provvedimento interesserà via San Francesco, via Trento Trieste, viale Gramsci, via Zanfrognini, via San Pietro, via Arnò e il parcheggio di piazza Italia. Dalle ore 10 alle ore 19 il divieto sarà attivo anche in via Sassuolo e via Piave.

Durante le gare il traffico sarà interrotto solo per il tempo strettamente necessario al passaggio delle cicliste. I tratti interessati saranno segnalati con apposita cartellonistica.