Donna trovata morta nel lago di Suviana a Castel di Casio

Il corpo senza vita di una donna di 69 anni, è stato recuperato nel primo pomeriggio di martedì 26 agosto nel lago di Suviana a Castel di Casio, sull’Appennino bolognese. L’allarme è scattato poco prima delle 15:00. Sul posto si sono portati i sommozzatori dei Vigili del fuoco assieme ai sanitari inviati dal 118 con elisoccorso da Pavullo. Nonostante gli sforzi dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri di Castel di Casio e la Polizia locale di Camugnano stanno cercando di ricostruire l’accaduto.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810