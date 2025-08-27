Donna trovata morta nel lago di Suviana a Castel di Casio

Il corpo senza vita di una donna di 69 anni, è stato recuperato nel primo pomeriggio di martedì 26 agosto nel lago di Suviana a Castel di Casio, sull’Appennino bolognese. L’allarme è scattato poco prima delle 15:00. Sul posto si sono portati i sommozzatori dei Vigili del fuoco assieme ai sanitari inviati dal 118 con elisoccorso da Pavullo. Nonostante gli sforzi dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri di Castel di Casio e la Polizia locale di Camugnano stanno cercando di ricostruire l’accaduto.