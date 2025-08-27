mercoledì, 27 Agosto 2025
Colpito da misura cautelare per maltrattamenti, sequestro e lesioni, finisce in carcere a Bologna

I Carabinieri della Stazione di Bologna Navile hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un 35enne italiano, noto alle Forze dell’Ordine, per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona aggravato e continuato e lesioni personali aggravate, nei confronti della ex compagna. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Bologna Sezione del G.I.P.

I fatti hanno avuto inizio quando una 32enne italiana ha querelato l’ex compagno  – l’odierno destinatario della misura cautelare – il quale in diverse circostanze ha manifestato nei confronti della donna, ripetute condotte violente sia fisiche che verbali. Infatti, l’uomo in alcune circostanze, dopo averla aspettata fuori dal posto di lavoro, le chiedeva perché avesse parlato con i propri colleghi maschi, per poi iniziare ad offenderla e minacciarla per costringerla a chiedere le dimissioni. La 32enne ha dichiarato ai militari, che l’ex compagno, dopo l’ennesimo litigio sempre a causa di una morbosa gelosia nei suoi confronti, l’ha schiaffeggiava per poi strattonarla per i capelli. In un’altra occasione, l’uomo ha rinchiuso la donna in un ripostiglio impedendole di uscire di casa.

Tali atteggiamenti da parte del 35enne, hanno scaturito nella donna uno stato di ansia e preoccupazione per se stessa, tanto da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita. I Carabinieri, dopo aver rintracciato l’uomo, lo hanno arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna.

















