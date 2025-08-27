CER Cavriago presentazione del finanziamento a fondo perduto del 40%

Durante l’estate l’associazione CER Cavriago non è rimasta con le mani in mano, lavorando allo sviluppo del nuovo sito internet www.cercavriago.it e all’organizzazione di una serie di appuntamenti settembrini per fare conoscere le opportunità e i vantaggi offerti dalla Comunità Energetica Rinnovabile CER Cavriago al territorio locale, con particolare riferimento all’incentivo PNRR in scadenza a novembre che arriva a coprire fino al 40% dell’investimento in fotovoltaico.

Si comincia lunedì 8 settembre, alle 20.45 in sala del Consiglio Comunale per la presentazione di CER Cavriago e delle opportunità nell’ambito dell’incentivo PNRR per proseguire domenica 14 settembre, nell’ambito della tradizionale Fiera dei Tori, con un banchetto informativo al quale parteciperanno anche i partner tecnici che affiancheranno l’associazione e che sono selezionati da CER Cavriago con una specifica manifestazione di interesse: Project Group di San Polo d’Enza e Enerlogis di Reggio Emilia.

“Il nuovo sito è uno strumento fondamentale per dare un punto di riferimento agli associati e alle associate e per facilitare il reperimento e lo scambio di informazioni e notizie – commenta il presidente di CER Cavriago Luca Brami – Lo spazio online contiene infatti informazioni aggiornate sui progetti in corso, materiali divulgativi, documenti e opportunità di partecipazione, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile e condivisa la transizione verso un’energia sostenibile.”

Le comunità energetiche sono realtà nuove che stanno iniziando a svilupparsi da qualche mese – sono circa 130 sul territorio regionale -, consentendo ai soci produttori, dotati di pannelli fotovoltaici, di condividere l’energia prodotta in eccesso con i soci che sono semplici consumatori, facendo scattare un incentivo statale che permette ai primi di ridurre il tempo di ritorno degli investimenti e ai secondi di ridurre il costo energetico annuale, generando benefici per l’ambiente e per la collettività, grazie all’impegno sociale della CER.

“Avere investito per costituire CER Cavriago è stata una scelta lungimirante che oggi porta un importante valore aggiunto per il nostro territorio” commenta Luca Brami, assessore all’Ambiente e presidente della CER a proposito dell’incentivo PNRR. “I cittadini, le associazioni, le aziende, le attività commerciali e, più in generale, chiunque abbia un punto di connessione alla rete all’interno del territorio cavriaghese, potrà accedere a questa significativa agevolazione”.

Attualmente CER Cavriago, la comunità energetica voluta dal Comune, conta una quarantina di soci e sta iniziando a collegare i primi impianti, avviando il circolo virtuoso proprio delle CER:

“Cooperazione, protagonismo civico, attenzione all’ambiente e al sociale sono i tratti distintivi di questa nuova realtà che un po’ alla volta si sta facendo conoscere e apprezzare tra i cittadini e le cittadine” Conclude Brami “con questo importante incentivo puntiamo ad attirare investimenti diffusi che ci consentano di crescere e a consolidarci per affrontare in modo incisivo le sfide della transizione ambientale e del contrasto alla povertà energetica”.

La normativa consente di accedere all’incentivo PNRR anche i territori di Barco e del Ghiardo oltre che i residenti della zona sud di Castelnovo Sotto, poiché sotto la stessa cabina primaria di CER Cavriago, sono invece esclusi i territori delle frazioni di Reggio Emilia di Cella, Cadè, Codemondo e San Bartolomeo che, pur essendo sotto alla stessa cabina primaria di CER Cavriago, si trovano in un Comune che ha più di 50.000 abitanti.