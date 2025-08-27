Bologna: “Non mi convinci mica”, i prossimi appuntamenti della campagna informativa

Ripartono domani giovedì 28 agosto dalle 17 alle 18 dalla casa di quartiere Lunetta Gamberini, e proseguiranno anche nei mesi di settembre e ottobre, gli appuntamenti legati alla campagna “Non mi convinci mica”, promossa in collaborazione con la Prefettura. Gli incontri formativi per prevenire il fenomeno delle truffe, tenuti dal personale della Polizia Locale, sono rivolti in particolare alla popolazione over 65, vittima di scippo, rapina, estorsione, furto e truffa e hanno l’obiettivo di dare strumenti per riconoscere le situazioni di potenziale pericolo e le misure da mettere in atto per difendersi.

I prossimi appuntamenti in calendario, saranno preceduti da contatti in strada da parte degli agenti della Polizia Locale che, o con l’ausilio di una Stazione Mobile oppure con il mezzo di servizio, intercetteranno principalmente le persone anziane avvisando dei futuri incontri formativi e raccontando dei pericoli in cui ci si potrebbe imbattere soprattutto in relazione alle truffe.

Prossimi appuntamenti