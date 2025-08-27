A Guastalla kit gratuiti di pannolini lavabili ai nuovi nati: l’iniziativa green per le famiglie

Come comunicato alcune settimane fa, il Comune di Guastalla rafforza il proprio impegno per l’ambiente e il sostegno alle famiglie anche attraverso la distribuzione gratuita di kit di pannolini lavabili. L’iniziativa, resa possibile grazie al finanziamento ottenuto tramite un bando Atersir (Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti), mira a ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti e a promuovere scelte più ecologiche tra i cittadini.

Il progetto, approvato con delibera di Giunta ad ottobre 2024, ha permesso l’acquisto di 200 kit di pannolini lavabili e 200 coppette mestruali con sterilizzatore, per un investimento complessivo di 39.688,00 €, di cui la maggior parte coperta dal finanziamento Atersir. L’obiettivo primario è la riduzione di rifiuti e la promozione di abitudini virtuose che diventino parte dello stile di vita. Si stima, infatti, che una famiglia consumi mediamente 6.000 pannolini usa e getta nei primi tre anni di vita di un bambino.

Cosa include il kit ‘pannolini’ e come richiederlo

Ciascun kit, in una confezione di cartone con scritta “Good Mood”, contiene sei mutandine lavabili regolabili tramite un comodo sistema di bottoncini, adatte per bambini con un peso che varia dai 3 ai 15 kg. All’interno, le mutandine presentano parti in tessuto completamente lavabili. Incluso nel kit anche un rotolo di morbidi teli in bambù.

Requisiti per accedere alla distribuzione gratuita

Avere un bambino nato a partire dal 1° gennaio 2025 .

. Essere residenti nel Comune di Guastalla.

Modalità di ritiro

Le famiglie interessate possono contattare il Centralino del Comune di Guastalla al numero 0522-839711 per fissare un appuntamento. Sarà richiesto di recarsi personalmente in Comune per compilare un modulo e ritirare il kit.

“Questa iniziativa rappresenta un segno tangibile della nostra sensibilità verso i nuovi nati e, al contempo, un gesto concreto di rispetto per il nostro ambiente,” afferma l’assessore all’ambiente Chiara Lanzoni. “Crediamo fortemente che promuovere l’utilizzo di pannolini lavabili non solo contribuisca a una significativa riduzione dei rifiuti, ma offra anche un valido supporto economico alle famiglie.”

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini che soddisfano i requisiti a cogliere questa opportunità per abbracciare un modello di consumo più sostenibile, contribuendo attivamente alla tutela del nostro pianeta.