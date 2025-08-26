Tram Bologna: da domani riapre l’incrocio Lame/Riva Reno

Concluse le attività che hanno imposto la chiusura dell’incrocio durante l’estate, da domani mercoledì 27 agosto riapre l’incrocio tra via Lame e via Riva Reno, dove il cantiere arretra per consentire di nuovo il transito dei bus. I lavori compiuti durante il mese di agosto, anche se prevalentemente “invisibili”, sono stati imponenti: prima della posa dei binari, infatti, è stata completata la piena riqualificazione dei sottoservizi interrati con un intervento congiunto che ha visto l’impegno fianco a fianco di Heratec e delle maestranze della tranvia. Inoltre, tra un paio di settimane con la riapertura delle scuole, provenendo da via Riva di Reno sarà ripristinata la possibilità di svoltare a sinistra per poi proseguire verso la periferia.

Per quanto concerne le linee del trasporto pubblico, torneranno a percorrere via Lame la linea 18 in direzione Noce, la linea 19 in direzione Casteldebole, la linea 23 in direzione Normandia, la linea 29 in direzione Parcheggio Tanari, la linea 39 in direzione Ospedale Maggiore, le linee 81 e 91, la linea 83 in direzione Calderino, la linea 86 in direzione Casalecchio, la linea 87 in direzione Anzola e Lavino di Mezzo e le linee 92, 273 e 445.

La linea 23 effettuerà il capolinea centrale in Piazza Malpighi; le linee 83 e 87 effettueranno il capolinea alla fermata di via Marconi 20.