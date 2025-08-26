Sopralluogo di Daviddi e Vacondio nel cantiere della nuova Casa della Comunità di Casalgrande

Questa mattina il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, assieme all’Assessore alla Sanità Domenico Vacondio, hanno effettuato un sopralluogo presso il cantiere della futura Casa della Comunità che nascerà in via Marx a Casalgrande.

I lavori, ripresi nel marzo del 2024 dopo la risoluzione del contratto con la prima ditta appaltatrice a causa del rincaro dei prezzi, stanno procedendo secondo il cronoprogramma prestabilito, con un’apprezzabile possibilità di conclusione degli stessi entro la fine di quest’anno.

Le opere, compiute dalla ditta Allodi Srl di Parma, hanno portato al completamento delle aree dove verranno posizionati gli ambulatori, i locali infermieristici e quelli di specialistica. Così come è già stata interamente definita la copertura su cui poi dovranno essere installati i panelli fotovoltaici. Mancano ancora gli arredamenti ed i vari allacciamenti, così come la parte circostante alla struttura.

Nella Casa della Comunità di Casalgrande saranno presenti, oltre a vari ambulatori destinati ai medici di medicina generale, due ambulatori infermieristici, di cui uno destinato al Servizio infermieristico domiciliare (SID). Sarà presente, inoltre, un reparto destinato a ‘Salute Donna’ e uno di neuropsichiatria infantile, oltre ad altri locali destinati ad ulteriori attività specialistiche.

Il Sindaco Daviddi e l’Assessore Vacondio, che si sono intrattenuti con il Direttore del Distretto sanitario di Scandiano Marco Ferri, presente anche lui questa mattina in cantiere, sottolineano come: “I lavori, finalmente, stanno procedendo secondo i tempi stabiliti e in modo ottimale. Questa è certamente una buona notizia, dopo le vicissitudini del passato, vista anche la speditezza con cui stanno procedendo. Certamente, l’Amministrazione comunale di Casalgrande guarda al futuro sviluppo della Casa della Comunità con grande attenzione, nel rispetto delle prerogative dell’Azienda Asl, ente appaltante dei lavori”.