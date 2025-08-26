martedì, 26 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaSchianto a Vignola: muore giovane 21enne





Schianto a Vignola: muore giovane 21enne

BolognaCronacaModenaVignola
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine d’archivio

Un ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla via per Spilamberto a Vignola. Il ragazzo, A.B., 21 anni, residente in Valsamoggia, viaggiava in sella ad una motocicletta quando, giunto all’altezza del McDonald’s, si è scontrato con il furgone di un correre che viaggiava nella direzione opposta.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito disperate: nonostante i soccorsi inviati dal 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Il 50enne conducente del furgone è stato accompagnato all’ospedale di Vignola per lievi ferite. La Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli si è occupata dei rilievi per accertare l’esatta dinamica del sinistro.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.