Pomeriggio di giochi alle Salse di Nirano domenica 31 agosto

Domenica 31 agosto 2025, “Nati per giocare” si trasferisce in mezzo alla natura, nella Riserva naturale delle Salse di Nirano, per un appuntamento all’aperto.

Dalle ore 16 alle 20 a Cà Tassi un pomeriggio di gioco intelligente alle Salse, nello spazio verde all’esterno sarà possibile cimentarsi con giochi da tavolo e di ruolo, accompagnati da esperti. L’attività è consigliata per i maggiori di 14 anni, ragazzi e adulti. Non serve prenotazione, l’ingresso è libero e gratuito.

Ma anche per i più piccoli sarà possibile giocare con un’attività pensata per bambini dai 3 anni. Presso l’Ecomuseo Cà dalle 16 alle 18:00 è il programma “Giochi optical”: con materiali semplici e tanta fantasia i partecipanti potranno dare vita ad oggetti sorprendenti che ci faranno guardare la natura da nuove prospettive.

Anche in questo caso l’attività è ad accesso libero e gratuito.