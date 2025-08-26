martedì, 26 Agosto 2025
Pomeriggio di giochi alle Salse di Nirano domenica 31 agosto

AppuntamentiFiorano
Tempo di lettura Less than 1 min.
Domenica 31 agosto 2025, “Nati per giocare” si trasferisce in mezzo alla natura, nella Riserva naturale delle Salse di Nirano, per un appuntamento all’aperto.

Dalle ore 16 alle 20 a Cà Tassi un pomeriggio di gioco intelligente alle Salse, nello spazio verde all’esterno sarà possibile cimentarsi con giochi da tavolo e di ruolo, accompagnati da esperti. L’attività è consigliata per i maggiori di 14 anni, ragazzi e adulti. Non serve prenotazione, l’ingresso è libero e gratuito.

Ma anche  per i più piccoli sarà possibile giocare con un’attività pensata per bambini dai 3 anni. Presso l’Ecomuseo Cà dalle 16 alle 18:00 è il programma “Giochi optical”: con materiali semplici e tanta fantasia i partecipanti potranno dare vita ad oggetti sorprendenti che ci faranno guardare la natura da nuove prospettive.

Anche in questo caso l'attività è ad accesso libero e gratuito.

















Redazione 1

