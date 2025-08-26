martedì, 26 Agosto 2025
Piantedosi “Soccorsi in mare sono coordinati dallo Stato, non dalle ong”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ lo Stato che contrasta i trafficanti di esseri umani e gestisce e coordina i soccorsi in mare. Non le ONG”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sui social, postando una foto con la notizia del fermo della nave della ong Mediterranea Saving Humans al porto di Trapani.
La nave era attraccata in Sicilia sabato scorso per sbarcare dieci migranti tratti in salvo in mare, tra cui tre minorenni non accompagnati. Il fermo amministrativo dell’imbarcazione è avvenuto proprio in applicazione del decreto Piantedosi.
(ITALPRESS).

