Per una notte sulla A1 chiusa la stazione di Valsamoggia in entrata

RegioneViabilita'
Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 del 29 alle 6:00 del 30 agosto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Milano, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud, al km 170+800 della stessa A1, di Bologna Casalecchio, al km 0+800 del Raccordo di Casalecchio, o la stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 7+800 della A14 Bologna-Taranto.

















