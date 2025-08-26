Note di Passaggio, ultimo appuntamento estivo giovedì nel Cortile d’onore di Rocca Rangoni a Spilamberto

Ultimo appuntamento estivo di Amici della Musica di Modena questo giovedì a Spilamberto per la rassegna Note di Passaggio – Arabesque.

L’appuntamento del 28 agosto delle ore 21 vedrà protagonista il pianista Andrea Simone De Nicolò, che nonostante la giovanissima età si è già distinto come una delle eccellenze del Conservatorio di Bari: ha all’attivo circa cinquanta primi premi conseguiti in rinomati concorsi nazionali ed internazionali e si è esibito in numerose città italiane ed estere. Il programma del concerto presenterà due fra i più grandi pianisti-compositori di ogni tempo: Franz Liszt e Sergej Prokofiev.

Ingresso libero fino a esaurimento posti senza necessità di prenotazione. In caso di pioggia il concerto si svolgerà presso l’Auditorium di Santa Maria degli Angeli a Spilamberto (all’incrocio tra via S. Maria e via Vischi).

Prima della ripresa della stagione autunnale dei “Concerti d’Oggi” di Amici della Musica di Modena, il pubblico è invitato venerdì 19 settembre alle 20.30 presso il Teatro Fondazione Collegio San Carlo per “Pace – Svuotare gli arsenali, riempire i granai”, a cura di Diana Höbel nell’ambito di Festival Filosofia 2025 – Paideia. Tutti i dettagli sono disponibili online all’indirizzo: https://amicidellamusicamodena.it/ e https://www.festivalfilosofia.it/2025/musica/Diana+H%C3%B6bel-Pace