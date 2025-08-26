martedì, 26 Agosto 2025
Asfaltature ad Albinea: due tratti di strade chiuse al traffico





Asfaltature ad Albinea: due tratti di strade chiuse al traffico

AlbineaViabilita'
Nel periodo compreso tra mercoledì 27 e venerdì 29 agosto saranno eseguiti lavori di fresatura e asfaltatura per conto di E-distribuzione e quindi su due tratti di due strade albinetane:

via Montanara, nel tratto compreso tra via Martiri della Romania e via Romana e via Romana, nel tratto compreso tra via Montanara e il civico 18 di via della Noce. L’azienda che effettuerà i lavori sarà l’Emiliana Asfalti Srl.

La viabilità sarà quindi modificata con il transito che sarà impedito, a eccezione dei residenti, nei tratti sopra indicati dalle ore 8 alle 19 di mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29.

















Redazione 1

