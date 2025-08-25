Tutte le forme della narrazione alla XX edizione della Festa del Racconto

Che siano scritte e illustrate sulla pagina di un libro o di un graphic novel, pronunciate ad alta voce in un podcast e in un reading o narrate nei testi di una canzone e di uno spettacolo, le parole modellano la storia e raccontano l’attualità, danno forma ai nostri pensieri e ci consentono di viaggiare.

E’ attraverso testi, voci, musiche e immagini che il racconto nella sua essenza più pura prende vita: sotto lo sguardo attento dell’occhio, dall’1 al 5 ottobre 2025 ritorna a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera la Festa del Racconto, nella sua XX edizione, per celebrare l’arte della narrazione, dalla storia all’attualità. Qui il racconto si manifesta in tutte le sue forme, scritte e orali, in musica e per immagini, come genere letterario e come occasione per condividere storie (www.festadelracconto.it).

Grazie all’ideazione di Sonia Folin questa nuova edizione coinvolge autori di rilievo internazionale, tra cui Alicia Giménez-Bartlett, Paolo Giordano, Domenico Starnone, Antonio Albanese, Stefano Nazzi, Francesco Costa, Francesco Piccolo, Marco Malvaldi, Paolo Nori, Felicia Kingsley e molti altri: circa 50 eventi per condividere il grande patrimonio della narrazione anche con le nuove generazioni coinvolte nel ricco programma di appuntamenti a loro dedicati.

Focus sul racconto e tributo ai classici

La Festa dedica ampio spazio ai classici e agli autori del passato, per celebrare la loro influenza e attualità nel panorama narrativo contemporaneo attraverso incontri con traduttori e curatori. Un esempio è il tributo a Irène Némirovsky, che apre il programma di Carpi: per approfondire l’opera della scrittrice francese di origine ucraina, le traduttrici Cinzia Bigliosi e Teresa Lussone raccontano “la loro Némirovsky” in occasione dell’incontro “Leggere, tradurre, amare Irène Némirovsky”, guidate dalle curiosità di Gaia Manzini e accompagnate dalle letture di Betti Pedrazzi (venerdì 3 ottobre, ore 17 Carpi). In occasione di “Tragedie minori. L’opera di Stig Dagerman” Elisabetta Bucciarelli, Fulvio Ferrari e Valeria Parrella rendono omaggio all’autore scandinavo per esplorare la profondità e la ribellione intrinseche alla condizione umana che caratterizzano le sue opere (sabato 4 ottobre, ore 11.30 Carpi). Il focus della Festa è anche sui grandi classici della letteratura con tributi a loro dedicati: un esempio è l’evento “Happy Birthday, Ms. Austen” dedicato a Jane Austen, autrice iconica della letteratura inglese, in occasione del 250esimo anniversario della nascita: la scrittrice Felicia Kingsley e l’editrice Ginevra Bompiani, incalzate dalle domande di Paolo Di Paolo, tracciano un ritratto della scrittrice definita da Virginia Woolf “l’artista più perfetta tra le donne” (sabato 4 ottobre, ore 18 Carpi). Nell’evento dedicato a Georges Simenon, Bruno Gambarotta e Alberto Schiavone rendono omaggio alla vita e all’opera dello scrittore belga considerato da molti il più grande del ‘900 (giovedì 2 ottobre, ore 20.30 Carpi). L’incontro è seguito dalla proiezione di un film tratto dai romanzi di Simenon. Nel reading “Goliarda Sapienza o l’arte della gioia” la scrittrice Antonella Lattanzi ripercorre la vita anticonvenzionale di Goliarda Sapienza, una delle figure più interessanti della narrativa italiana del ‘900, con una riflessione sul suo romanzo L’arte della gioia intrecciando biografia e letteratura, memoria e lotta (giovedì 2 ottobre, ore 21 Soliera). Matteo Codignola e Beatrice Masini, condotti da Vittorio Graziani, affronteranno il tema della ritraduzione nell’incontro “Del perché si ritraduce. Nuove voci per Philip Roth e P.G. Wodehouse” (domenica 5 ottobre ore 15).

Leggere e raccontare l’attualità attraverso podcast e libri

La Festa si dedica anche ai temi dell’attualità, per esplorare il racconto della cronaca e di un mondo in costante evoluzione. Nell’incontro “Gaza. Un’elegia civile” la giornalista e studiosa del Medio Oriente Paola Caridi insieme a Matteo Nucci affronta le modalità di narrazione di un popolo tragicamente sotto assedio (sabato 4 ottobre, ore 18.30 Carpi). L’autrice Tania Branigan intervistata da Eugenio Cau, conduttore del podcast Globo, ripercorre il suo viaggio nella Cina di oggi, quella di Xi Jinping e delle tensioni con gli Stati Uniti in occasione dell’incontro “Le ferite invisibili della Cina. Un memoir” (domenica 5 ottobre, ore 12 Carpi). La rassegna stampa del Post “I giornali, spiegati bene” ci aiuta a comprendere la macchina dell’informazione e a orientarci fra i titoli e le notizie che troviamo ogni mattina sui giornali, una sfida ogni giorno più ardua: il direttore editoriale del Post Luca Sofri e il direttore Francesco Costa leggono e commentano le notizie dal vivo (domenica 5 ottobre ore 10, Carpi).

Il racconto orale attraverso reading e spettacoli

Il racconto orale rivive alla Festa del Racconto attraverso la magia del reading e l’esperienza condivisa e immersiva di spettacoli musicali e stand-up comedy, dove la voce è la vera protagonista nell’intrecciare nuove storie e prospettive. Partendo dal suo saggio Son qui: m’ammazzi. I personaggi maschili nella letteratura italiana (Einaudi) Francesco Piccolo rilegge tredici capolavori che, con i loro protagonisti, sono entrati nelle nostre vite segnando in maniera indelebile il nostro immaginario e contribuendo a legittimare il mito della maschilità e la cultura virile (sabato 4 ottobre, ore 10.30 Carpi). L’evento coinvolge alcuni istituti scolastici del territorio con il concorso “Narrofficina”. Il programma carpigiano della Festa del Racconto si apre con “Il fascino insidioso del racconto”, una riflessione dell’autore Paolo Giordano sul raccontare oggi, lungo la linea che separa salvezza e dannazione (venerdì 3 ottobre, ore 18 Carpi). Paolo Nori racconta Delitto e castigo di Dostoevskij nel suo monologo per immagini, ripercorrendo la grande eredità dello scrittore e filosofo russo in quello che forse è suo il romanzo più popolare (venerdì 3 ottobre, ore 22 Carpi). Musica, immagini e parole si intrecciano nello spettacolo “Ennio Morricone. Inseguendo quel suono” dedicato a un grande genio della musica del Novecento: l’evento, ispirato alla sua autobiografia ufficiale, è un intimo spettacolo-concerto che abbraccia il racconto del biografo Alessandro De Rosa, filmati inediti in cui il Maestro si racconta e riletture dal vivo accompagnate dalla fisarmonica di Fausto Beccalossi e dalla chitarra di Claudio Farinone (venerdì 3 ottobre, ore 20.30 Carpi). “Stammi accanto” è il titolo del nuovo album di Cristiano Godano, per oltre 30 anni leader dei Marlene Kuntz, che torna in veste solista accompagnato dalle musiche della band Guano Padano: una voce unica nel panorama musicale italiano che emoziona e ispira riflessioni (venerdì 3 ottobre, ore 21 Soliera). Alla Festa anche il nuovo show di stand-up comedy “Comico dai ruoli mai principali”, con Stefano Rapone (sabato 4 ottobre, ore 20.30 Carpi).

Incontri con autori e autrici

Marcello Fois inaugura la Festa del Racconto a Soliera con l’evento ispirato al libro L’immensa distrazione, un racconto picaresco (Einaudi) in cui l’autore, attraverso la voce di un “eroe errante”, ci consegna un affresco familiare del Novecento: dalla Sardegna dei Chironi a un’Emilia mitica e concretissima, fatta di campi, allevamenti, industrie e immense pianure (mercoledì 1 ottobre, ore 21 Soliera), interviene Pierluigi Senatore. Matteo Nucci narra la genesi del filosofo Platone, partendo da un mattino d’estate del 415 a.C, nel suo libro Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli): (domenica 5 ottobre, ore 11 Carpi). Ruota attorno al tema del desiderio l’incontro “Le regole del desiderio”: Domenico Starnone ed Elena Stancanelli portano, attarverso i rispettivi romanzi in uscita, due punti di vista sulla coppia, sulla fedeltà e sul desiderio (domenica 5 ottobre ore 16, Carpi). Stefano Nazzi, autore del podcast di culto Indagini, nel reading “Serial killer: gli anni dell’epidemia” porterà il pubblico dentro la mente dei più spietati predatori americani e di chi ha provato a fermarli (domenica 5 ottobre, ore 19.30 Carpi). Alle lettrici e ai lettori della Festa del Racconto la scrittrice Alicia Giménez-Bartlett in dialogo con Alessandra Tedesco presenta il suo ultimo volume di racconti, Una poco di buono (Sellerio), dove raccoglie sei indagini vecchia scuola in equilibrio perfetto tra divertimento e tensione, mettendo in scena la coppia più irresistibile del giallo mediterraneo: il leggendario personaggio Petra Delicado, ispettrice della polizia di Barcellona, e il suo vice panciuto Fermín Garzón (sabato 4 ottobre, ore 12.30 Carpi). E’ una storia implacabile sui mali della società contemporanea quella raccontata da Piergiorgio Pulixi nel suo romanzo L’uomo dagli occhi tristi (Nero Rizzoli), che apre il programma di Campogalliano, insieme a Fabiano Massimi: un thriller in cui la ricerca della giustizia si trasforma in una lotta contro il tempo e dove ogni segreto rischia di travolgere chi osa scavare troppo in profondità (giovedì 2 ottobre, ore 21 Campogalliano). Attraverso il racconto della fuga di un giovane da un campo di internamento nazista nel 1944, Antonio Albanese – ispirato da una storia familiare – rende omaggio ai giovani e al loro straordinario potenziale nel suo primo romanzo La strada giovane (Feltrinelli) (sabato 4 ottobre, ore 16 Carpi). Un’intervista a un superboss che si trasforma, sotto gli occhi di chi legge, in un romanzo ad altissima intensità emotiva: Teresa Ciabatti con Rossella Milone porta alla Festa Donnaregina. Nascita di un romanzo (Mondadori) (sabato 4 ottobre, ore 17 Carpi). Nell’incontro “Romanzi in racconti” gli autori Andrej Longo e Rossella Milone, condotti da Valeria Parrella, svelano a lettrici e lettori la loro personale interpretazione dell’arte della short story (sabato 4 ottobre, ore 15 Carpi). Marco Malvaldi, in dialogo con lo scrittore e sceneggiatore Federico Baccomo presenta Piomba libera tutti (Sellerio): un giallo spiazzante e spassoso che trascina il lettore tra i tavoli del BarLume a vivere insieme ai vecchietti la suspense del delitto e la malinconia del ricordo (domenica 5 ottobre, ore 18 Carpi). “Il passo lieve della scrittura” mette a confronto due libri molto diversi, ma accomunati dal tratto lieve, ironico e divertito della scrittura: Nicola H. Cosentino e Roberto Barbolini in dialogo con Laura Solieri si confrontano su tecniche, segreti e aspirazioni della scrittura umoristica (domenica 5 ottobre, ore 12.30 Carpi). Attraverso una narrazione intima e profonda, con delicatezza e poesia, l’autore di origine argentina Adrián N. Bravi presenta La nuotatrice notturna (Nutrimenti) e insieme a Simonetta Bitasi esplora temi universali come l’identità di genere, le relazioni familiari e il ruolo delle cose non dette, intrecciando le vite dei personaggi in un mosaico di emozioni e rivelazioni (domenica 5 ottobre, ore 17 Carpi). Sarà una passeggiata letteraria quella con Franco Faggiani (Aboca), traendo spunto dal suo ultimo libro Verso la liberà con un bagaglio leggero dove l’autore, frequentatore di sentieri per scelta e per necessità, per raggiungere, fuggire, esplorare, conoscere, non racconta di itinerari specifici ma di quello che i sentieri, a suo giudizio, possono rappresentare per chi li affronta con i piedi e la testa, con gli occhi e il cuore. Chiara Francini ha scritto Le querce non fanno limoni (Rizzoli), un romanzo epico, intimo e corale che attraversa cinquant’anni di storia italiana, tra la Seconda guerra mondiale e gli anni di piombo: Clarissa Martinelli intervista l’autrice per scoprire insieme a lei la storia di Delia, ex partigiana (domenica 5 ottobre, ore 21 Novi di Modena). 1999. Un attimo prima del mondo com’è è il nuovo esperimento narrativo di Paolo Di Paolo: un romanzo (La nave di Teseo) in forma di newsletter dove ogni capitolo comprende elementi fotografici, video, tracce, cimeli e la lettura ad alta voce che, in occasione dell’ultima puntata, sarà eseguita live dall’autore alla Festa del Racconto (sabato 4 ottobre, ore 9.30 Carpi).

L’arte narrativa del graphic novel

Il racconto prende vita anche attraverso la potenza evocativa di disegni, immagini e illustrazioni. Eliana Albertini presenta il suo ultimo graphic novel Tutto sotto controllo (Rizzoli Lizard): la storia di una trentenne convinta di aver perso tutto dopo aver raggiunto l’apice del controllo della sua vita: (venerdì 3 ottobre, ore 19.30 Carpi). Zuzu presenta Ragazzo (Coconino Press), il suo ultimo graphic novel: un’esplorazione dell’elemento maschile e del suo contrasto con la femminilità, e più in generale, dell’identità (sabato 4 ottobre, ore 19.30 Carpi). “Bestie in fuga” è una performance live ispirata all’omonimo fumetto di Kong (Fandango e Coconino Press), che intreccia il disegno digitale di Daniele Kong, le letture di Flavio Furno e le musiche dal vivo di Lorenzo Tomio e Maddalena Pasqua (sabato 4 ottobre, ore 22).

Programma Ragazzi, appuntamenti di scrittura ed eventi collaterali

Arricchisce il palinsesto della Festa anche il programma ragazzi con appuntamenti per le scuole ed eventi di rilievo come l’incontro con Federico Taddia “Albert Einstein: dentro la testa (e il cuore!) di un vero genio”: a settant’anni dalla morte del fisico Premio Nobel, un invito a imparare da Einstein l’importanza di pensare liberamente, di essere ribelli, ironici e curiosi (domenica 5 ottobre, ore 18.30 Carpi), l’incontro dei gruppi di lettura giovanili con l’autore e fumettista Gud, l’esposizione della scrittrice e illustratrice Ericavale Morello, finalista al Premio Andersen 2024.

Si intitola “I magnifici Venti” in omaggio alla ventesima edizione di Festa il corso di scrittura gratuito dedicato al racconto, realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville: tre incontri online con Cristina Marconi, Letizia Muratori, Pier Franco Brandimarte (mercoledì 10, 17 e 24 settembre, ore 19-20.30 on-line) e un laboratorio in presenza (giovedì 2 ottobre, dalle 17.30 alle 20.30 Carpi) per entrare nell’officina delle scrittrici e degli scrittori – da Anton Cechov a Flannery O’Connor, da John Cheever a Alice Munro, da Dino Buzzati a Lucia Berlin – che hanno fatto della forma-racconto un modello assoluto di profondità espressiva, controllo e qualità letteraria.

Numerosi, infine, gli eventi collaterali che completano l’edizione 2025: per la prima volta la mostra mercato “Posterino”, a cura di PWCC, dedicata al mondo dell’illustrazione, un appuntamento imperdibile per appassionati, collezionisti e curiosi, dove lasciarsi ispirare dal talento e dalla creatività di alcune delle voci più interessanti del panorama illustrato contemporaneo; dj set, consigli di lettura, colazioni e passeggiate letterarie, concorsi letterari, installazioni, laboratori e il concerto del Conservatorio di musica Vecchi Tonelli, (sabato 4 e domenica 5, ore 10-18.30 Carpi).

Infoline: per ulteriori informazioni visitare il sito www.festadelracconto.it, i profili Facebook e Instagram festadelracconto

La Festa del Racconto è realizzata grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e della Regione Emilia-Romagna ed è organizzata dalle Biblioteche di Carpi in collaborazione con la Fondazione Campori, gli istituti culturali e gli assessorati alla Cultura dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera.