Tractor pulling: Stars e Stripes trionfa a Villanova di Cepagatti

Nella sesta tappa del Campionato Italiano di Tractor Pulling, che si è svolta sabato 23 agosto a Villanova di Cepagatti (Pescara), gli appassionati hanno assistito a uno spettacolo entusiasmante, nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Dopo un’interruzione di circa due ore a causa di una violenta pioggia, grazie a un’organizzazione impeccabile che ha coperto la pista, le gare sono potute riprendere, regalando momenti di adrenalina pura ai 5000 spettatori presenti.

Nella categoria Pro Stock, fra le più attese della giornata, il trattore Sassolese “Stars e Stripes” ha conquistato la vittoria con un impressionante lancio di 100,12 metri. Il pilota Mauro Pellegrino ha saputo interpretare alla perfezione le insidie del tracciato, adottando un cambio di assetto strategico che ha fatto la differenza. Dietro di lui, il Piemontese Massimo Doria ha portato il suo “Green Star” al secondo posto, fermandosi a 97 metri. Al terzo gradino del podio, il romagnolo “Toro Blu” ha chiuso la gara con una prestazione di 83 metri, dimostrando che la determinazione non manca mai.

Le condizioni bagnate della pista hanno reso la competizione ancora più impegnativa, ma il trionfo di “Stars e Stripes” della Scuderia Piede Pesante rappresenta un risultato significativo nella corsa verso il quinto titolo italiano consecutivo. Ora, gli occhi sono puntati sulla conclusione del campionato, che si deciderà tra soli 15 giorni a Crosada (UD), dove le emozioni promettono di essere alle stelle.

L’evento ha non solo confermato l’importanza di un’organizzazione capace di fronteggiare imprevisti, ma ha anche messo in luce il talento e la determinazione dei piloti, pronti a dare il massimo in ogni condizione. Con la tensione che cresce, il prossimo appuntamento si preannuncia già storicamente carico di aspettative e emozioni.