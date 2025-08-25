Reggio Emilia: la barista non gli serve più da bere perché ubriaco, lui la minaccia con un’asta di ferro

Nella mattina di ieri, domenica 24 agosto, intorno alle ore 11:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano in un bar di via Fratelli Manfredi a seguito della segnalazione di un soggetto agitato intento a minacciare una barista.

Giunti sul posto, gli agenti rintracciavano subito il soggetto segnalato, ancora presente nei pressi del bar, in palese stato di alterazione dovuta presumibilmente all’abuso di sostanze alcoliche.

Si trattava di un 43enne di origine marocchina, incensurato e sconosciuto agli agenti della Polizia di Stato intervenuti che, secondo quanto riferito dalla barista dell’esercizio commerciale, dopo aver ricevuto il rifiuto a ricevere altre bevande alcoliche, vista la sua palese ubriachezza, avrebbe brandito un’asta di ferro e l’avrebbe minacciata.

A quel punto gli agenti procedevano con le consuete attività di identificazione del soggetto che, però, si mostrava per nulla collaborativo non fornendo alcuna generalità ed opponendo una vigorosa resistenza in quanto contrario al trasporto in Volante verso i locali della Questura.

Con non poca difficoltà, considerato anche lo stato psicofisico del 43enne, lo stesso veniva accompagnato in Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di minacce aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.