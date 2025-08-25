Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 26 agosto 2025

Giornata in prevalenza soleggiata, con nubi basse al primo mattino in progressivo sollevamento. Dalla tarda mattinata modesta sviluppo di attività cumuliforme, con annuvolamenti più consistenti lungo i rilievi orientali e sul delta del Po, dove non si escludono brevi rovesci, localmente anche temporaleschi.
Temperature minime pressoché stazionarie, con valori attorno a 18/19 gradi, leggermente superiori lungo la costa. Massime in lieve aumento, comprese tra 28/29 gradi nelle zone interne e 26/27 gradi lungo la fascia costiera. Venti deboli variabili al mattino, tendenti a disporsi da est/sud-est nel pomeriggio con rinforzi di brezza lungo la costa. Mare poco mosso.
(Arpae)