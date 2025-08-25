lunedì, 25 Agosto 2025
Con il Cimitero Monumentale di San Prospero torna a Sassuolo “La notte dell’arte”

AppuntamentiSassuolo
Torna l’appuntamento con “La notte dell’arte”: Sassuolo apre le porte della sua storia con un appuntamento speciale: conferenze e visite guidate notturne, gratuite, alla scoperta di luoghi ricchi di fascino e memoria.

Giovedì 28 agosto, a partire dalle ore 21, con la guida esperta di Luca Silingardi, ci immergeremo nelle atmosfere suggestive del Cimitero Monumentale e della Chiesa di San Prospero, per riscoprire insieme le radici culturali e artistiche della città.

