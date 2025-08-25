“Cinema sotto le Stelle” sbarca nei quartieri cittadini sassolesi

Il cinema approda nei quartieri e nei circoli della città, con nove appuntamenti da ingresso gratuito. Termina questa sera, con la proiezione di “Giurato numero 2”, la programmazione in piazzale Della Rosa di “Cinema sotto le Stelle”, la Rassegna promossa dal Comune di Sassuolo e Arci Modena, con il sostegno di Fondazione Modena e il contributo del Gruppo Hera, ma non terminano le proiezioni: da martedì 2 settembre la programmazione estenderà le proprie proiezioni ai quartieri cittadini in collaborazione con le associazioni ed i circoli che popolano il nostro territorio.

“Ampliare l’offerta culturale ai quartieri della città, anche alle zone più periferiche, non limitandola al solo centro storico – sottolinea l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – l’Amministrazione comunale ha fatto la scelta precisa di coinvolgere la più larga parte della città nella programmazione estiva e, il cinema, è solamente un ulteriore passo in avanti verso questa direzione. Tutte le proiezioni saranno ad ingresso gratuito e, ad ogni film, sarà abbinato un punto ristoro realizzato dalle associazioni o dai Circoli che hanno aderito entusiaste alla proposta nell’ottica, che da sempre le contraddistingue, di lavorare insieme per i cittadini e la città. Montegibbio, San Michele, l’Oratorio dell’Ancora, il Pagliani, il Fossetta, il Parco Amico e l’Albero d’Oro, il parco Le Querce, la parrocchia di Rometta: sino a sabato 13 settembre saranno loro i veri protagonisti del momento finale della stagione estiva.”

Si inizierà martedì 2 settembre, con le proiezioni che prenderanno il via da San Michele con “Campioni”, la commedia del 2023 di Bobby Farrelly anticipata, dalle ore 20, dalla cena a base di borlengacci, preparati dal Circolo Anspi.

Il giorno dopo, mercoledì 3 settembre presso l’Oratorio dell’Ancora, in collaborazione con l’Oratorio, “Space Jam: a new legacy”. Giovedì 4 settembre al Parco Amico in collaborazione con La Comune del Parco di Braida, “Manodopera”; mentre venerdì 5 settembre a Rometta in collaborazione con la Parrocchia “Un mondo a parte”.

Si riprenderà domenica 7 settembre al Castello di Montegibbio, in collaborazione con il Circolo Boschetti Alberti e la proiezione di “Kung Fu Panda 4” per poi proseguire mercoledì 10 settembre al Circolo Alete Pagliani, in collaborazione con il Circolo, con “Il ragazzo e l’airone”. Giovedì 11 settembre, al Parco Albero d’Oro, in collaborazione con l’Associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro, “Wonka”, venerdì 12 settembre al Circolo Fossetta, in collaborazione con Pallacanestro Sassuolo, “Prendi il volo”; per poi chiudere sabato 13 settembre al Parco le Querce con la proiezione di “Il mio amico robot”.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 20,30 e saranno ad ingresso gratuito.