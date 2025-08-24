domenica, 24 Agosto 2025
Violentissimo nubifragio in Romagna lungo la costa

CronacaRegioneRomagna
Tempo di lettura Less than 1 min.

Michele de Pascale: “Tutti al lavoro per rimediare ai danni ingenti, soprattutto nel cervese, ma Riviera pienamente operativa. Vicini ai Comuni e ai sindaci, pieno sostegno alle comunità e agli operatori turistici"

“Siamo vicini ai Comuni colpiti dal violentissimo nubifragio che nella notte si è abbattuto su diverse località della costa romagnola, in particolare nel cervese. Siamo in costante contatto con i sindaci e con le squadre degli operatori e dei volontari della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine che sono al lavoro da ore per assistere le persone e mettere in sicurezza il territorio, ma siamo tutti in campo per rimediare a quanto successo e tornare al più presto alla normalità, come successo in situazioni analoghe, anche del passato recente. Peraltro, va sottolineato come la Riviera sia pienamente operativa: ognuno sta facendo la sua parte, per risollevarci già nelle prossime ore”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale – che è al Centro operativo comunale (Coc) di Cervia per seguire la situazione -, dopo la violenta ondata di maltempo, con forte vento, che ha colpito all’alba la Romagna.

“Esprimo in particolare vicinanza agli operatori turistici e agli stabilimenti balneari. Impegno straordinario per ripristinare tutto. La Riviera è pienamente operativa con tutti i suoi servizi e dimostrerà ancora una volta la sua efficienza”, ha aggiunto il presidente.

















