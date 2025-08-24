Forte temporale in Romagna, spiagge già tutte aperte e operative

Il forte temporale – oltre 50mm di pioggia in sei ore nel riminese con picchi di 74,6 mm nella zona di Rimini interessata dal torrente Ausa – che si è abbattuto sulla costa romagnola alle prime ore dell’alba, non ha fermato l’accoglienza turistica.

Mentre continua il lavoro senza sosta di Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e squadre di operatori e volontari di Protezione Civile, tutte le spiagge sono aperte e operative e stanno accogliendo migliaia di turisti.

“Siamo sul campo con tutti i sindaci della costa e gli operatori balneari e turistici – affermano il presidente Michele de Pascale e l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni-. I danni seppur significativi sono circoscritti in alcune zone molto delimitate e i servizi sono ripartiti con le spiagge pulite e pronte ad accogliere i turisti. L’ennesima prova di organizzazione ed efficienza della nostra comunità che è abituata a rimboccarsi le maniche e a non fermarsi mai. Ringraziamo tutti i volontari, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro da subito per garantire il ripristino di tutto il territorio”.