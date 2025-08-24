domenica, 24 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCastelnuovo Rangone45enne arrestato dai Carabinieri a Castelnuovo Rangone per atti persecutori





45enne arrestato dai Carabinieri a Castelnuovo Rangone per atti persecutori

Castelnuovo RangoneCronacaIn evidenza ModenaModenaVignola
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Lo scorso 21 agosto, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Rangone hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 45enne di origini tunisine per il delitto di atti persecutori.

Pedinamenti, telefonate ossessive ed appostamenti sotto casa: è quanto ha dovuto subire, per mesi, una donna del luogo, vittima delle condotte persecutorie dell’ex compagno, che non accettava la fine della loro relazione.

L’uomo si era presentato sotto l’abitazione della vittima, bussando ripetutamente al portone, urlando frasi minacciose udite anche dai vicini, nel tentativo di convincerla ad avere un confronto diretto con lui.

Le sue condotte erano state già denunciate ai Carabinieri che, ricevuta l’ennesima richiesta d’intervento da parte della donna, hanno bloccato e tratto in arresto lo straniero.

All’esito della convalida della misura, l’indagato è stato collocato agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.