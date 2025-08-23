Zelensky “La Russia non dimostra alcuna intenzione di pace”

sabato, 23 Agosto 2025
KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “C’è una vera possibilità di porre fine a questa guerra. L’Ucraina è pronta a passi costruttivi che possano avvicinare la vera pace. Eppure la Russia non dimostra alcuna intenzione di pace da parte sua e continua a bombardare le nostre città. Valutiamo ugualmente tutti i segnali che suonano da Mosca in questi giorni. C’è bisogno di pressioni per cambiare posizione e incontrarsi al massimo livello per discutere di tutte le questioni”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Poi, in occasione della Giornata della Bandiera nazionale, il leader ucraino sottolinea come “questa bandiera è il sentimento di salvezza per le persone che stiamo tornando dalla prigionia russa. Quando vedono i colori ucraini, capiscono: il male è finito. Questa bandiera è l’obiettivo e il sogno di molti dei nostri cittadini nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina. E proteggono questa bandiera, la proteggono perchè sanno: non cederemo la nostra terra all’occupante”.
(ITALPRESS).
