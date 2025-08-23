La Polizia di Stato presta soccorso a comitiva di ragazzi coinvolti in incidente stradale

Nel tardo pomeriggio di ieri, verso le ore 18.00, personale della Sottosezione Polizia Stradale Bologna è intervenuto per prestare soccorso ad un gruppo di bambini trasportati a bordo di due mini van e coinvolti un incidente stradale sulla tangenziale di Bologna.

È accaduto nel corso della continua attività di controllo, vigilanza stradale e soccorso svolta dalla Sottosezione Polizia Stradale di Bologna, quotidianamente impegnata lungo le Autostrade A1, A14 e tangenziali, al fine di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e sanzionare illeciti al volante o reati comunque commessi da persone in transito e prestare soccorso.

In tale ambito la pattuglia è intervenuta nelle vicinanze dell’uscita nr. 3 della tangenziale per i rilievi di un incidente stradale in cui erano coinvolti i due mini van con a bordo ciascuno l’autista/accompagnatore e otto bambini di età compresa fra i 7 e i 13 anni.

Il gruppo di 16 ragazzi, tutti partecipanti ad un campo estivo sull’appennino modenese, proveniva da una escursione sulla riviera romagnola ed era in fase di rientro al campeggio, quando è rimasto coinvolto nell’incidente.

Sul posto sono intervenute le ambulanze per trasportare cinque ragazzi presso gli ospedali vicini per accertamenti, mentre quelli illesi sono stati accompagnati presso la Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud per ricevere assistenza e conforto.

Presso la caserma i ragazzi si sono goduti una cena a base di pizza e sono stati intrattenuti dai poliziotti con una visita guidata sulle auto di servizio e sulle altre attività della Polizia Stradale, per alleviare il loro disagio nell’attesa del rientro al campeggio.