Destinatario di mandato di arresto europeo: rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato di Modena

Nell’ambito di mirati servizi anticrimine intensificati nel periodo estivo, la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano, di 40 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità tedesche per i reati di rapina, produzione, vendita e acquisto illecito di stupefacenti e lesioni personali volontarie, commessi in Germania.

L’uomo, rintracciato dalla Squadra Mobile, al termine degli accertamenti di rito, è stato associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.