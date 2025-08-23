sabato, 23 Agosto 2025
Chiusure programmate del tratto tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano

ModenaReggio EmiliaViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano.

Di conseguenza, sarà contestualmente chiuso lo svincolo che dalla A22 del Brennero immette sulla A1, verso Bologna.

In alternativa, chi da Bologna o da Verona è diretto verso Milano, potrà uscire a Campogalliano, sulla A22 e percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13 bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma, per poi immettersi in A1 alla stazione di Reggio Emilia e riprendere il proprio itinerario in direzione di Bologna.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulle app “Autostrade per l’Italia” e “Muovy Cashback”, scaricabili gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

















