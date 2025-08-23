sabato, 23 Agosto 2025
Armand Laurienté premiato da Aic come capocannoniere della Serie B 2024/25

Sassuolo Calcio
In occasione della 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive, il Presidente AIC Umberto Calcagno ha consegnato ad Armand Laurienté il premio come Capocannoniere della Serie B per la stagione 2024/25.

Un altro riconoscimento di assoluto prestigio per l’attaccante classe ’98, protagonista di una stagione straordinaria con la maglia neroverde. Nel mese di aprile 2025 aveva già ricevuto il premio come Miglior Calciatore del Mese della Serie BKT, mentre al termine del campionato era stato insignito sia del titolo di MVP della competizione, sia del riconoscimento “Pablito”, grazie alle 18 reti messe a segno che gli sono valse il primato nella classifica marcatori.

















