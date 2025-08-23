Affitti fantasma a Bologna: finta agente immobiliare smascherata in flagranza

Una complessa operazione condotta dalla Polizia di Stato di Bologna ha portato all’arresto, con successiva immediata liberazione di una donna torinese classe 1968, incensurata, colta in flagranza di reato mentre tentava di mettere a segno una truffa legata ad appartamenti in affitto.

La vicenda ha avuto inizio nella mattinata di venerdì 22 agosto, quando una cittadina si è presentata presso l’Ufficio Denunce della Questura di Bologna riferendo di un sospetto raggiro in corso.

La donna aveva risposto a un annuncio pubblicato sul sito “Idealista.it” relativo a un appartamento in locazione a Bologna in zona stadio.

Dopo i primi contatti telefonici con un presunto titolare di agenzia immobiliare, la potenziale affittuaria aveva ricevuto istruzioni per incontrare sul posto una collaboratrice, tale “Gloria Parisi”, incaricata di mostrare l’alloggio.

L’accordo prevedeva, a seguito della visita, la stipula di un contratto di locazione risultato poi fasullo e il contestuale versamento di una caparra da 1.800 euro tramite bonifico bancario.

D’intesa con gli operatori della Polizia di Stato, la denunciante ha fissato un appuntamento in via Centotrecento, luogo indicato per la visione dell’immobile. Sul posto, agenti in abiti civili hanno seguito la scena e colto in flagranza la donna che si spacciava per “Gloria Parisi”. La finta intermediaria, una 57enne di corporatura robusta, alta circa 1 metro e 55, con capelli castani, è stata immediatamente identificata con le sue vere generalità: una torinese priva di precedenti penali o di polizia.

Secondo quanto ricostruito, la truffatrice si limitava a mostrare gli appartamenti, dichiarando ai potenziali inquilini di non poter fornire ulteriori dettagli in quanto “semplice segretaria”, rimandando poi ogni trattativa al fantomatico titolare dell’agenzia. Terminata la visita, alle vittime veniva prospettata la possibilità di fermare l’immobile con il versamento di una cospicua caparra.

Il caso non si è rivelato isolato: nella stessa giornata, altri due cittadini stranieri si sono presentati in Questura denunciando di essere già caduti nella trappola, con una truffa consumata attraverso le stesse modalità.

L’indagine prosegue per accertare l’esatta portata dell’attività fraudolenta e verificare se vi siano ulteriori complici, in particolare il sedicente “titolare di agenzia” che contattava telefonicamente le vittime.