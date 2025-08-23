A1: chiusure programmate stazione di Modena sud

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte “sul fiume Panaro”, nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Valsamoggia;

verso Milano: Modena nord.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulle app “Autostrade per l’Italia” e “Muovy Cashback”, scaricabili gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.