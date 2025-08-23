sabato, 23 Agosto 2025
A1: chiusure programmate stazione di Modena sud

ModenaViabilita'
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte “sul fiume Panaro”, nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

  • verso Bologna: Valsamoggia;
  • verso Milano: Modena nord.

