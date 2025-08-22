Soliera: ai domiciliari per atti persecutori da nemmeno un’ora, minaccia con messaggi moglie e figlio

Il 21 agosto 2025, su delega della Procura della Repubblica di Modena, i Carabinieri della Stazione di Soliera hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena in aggravamento della precedente misura, nei confronti dell’uomo 49enne, gravemente indiziato dei delitti di atti persecutori, lesioni personali al quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari solo lo scorso 19 agosto.

A poco meno di un’ora dall’esecuzione della misura detentiva domiciliare, infatti, l’indagato aveva inviato al figlio minore dei files audio dal tenore offensivo e minaccioso, intimando alla moglie ed al figlio di lasciare immediatamente la loro abitazione, sita a poche centinaia di metri da quella in cui l’uomo era sottoposto alla misura custodiale domiciliare, minacciando, in caso contrario, di raggiungerli per ucciderli.

All’esito dell’interrogatorio di garanzia svoltosi davanti al G.I.P., rientrato presso il luogo di

detenzione domiciliare, l’indagato aveva inviato ulteriore messaggio audio alla moglie, lasciandole intendere che la controllava sugli applicativi social ed attribuendole la “colpa” dei reiterati passaggi sotto la sua abitazione dei Carabinieri, incaricati del controllo del rispetto delle prescrizioni ineriti l’ordinanza cautelare.

Il 49enne è stato associato alla Casa Circondariale di Modena.