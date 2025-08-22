Serie di chiusure programmate nei prossimi giorni sulla A14

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 21:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 agosto, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Ancona – e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Imola; in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona: Forlì.

Per lavori di manutenzione del sottopasso di Via della Salute, da parte del Comune di Bologna, dalle 21:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale (km 4+800) e l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio (km 9+000), verso Ancona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 e, chi è diretto verso Ancona potrà rientrare in A14 a Bologna San Lazzaro mentre chi è diretto verso Padova potrà entrare in A13 Bologna-Padova a Bologna Arcoveggio. In ulteriore alternativa, potrà proseguire sulla A1 Milano-Napoli verso Firenze e immettersi sul Raccordo di Casalecchio, in direzione A14/Ancona – A13/Padova.

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Rimini nord, verso Ancona. L’area di servizio Rubicone ovest, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, SS9 via Emilia, via Tosi, via Tolemaide e rientrare in A14 a Rimini nord.