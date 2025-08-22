venerdì, 22 Agosto 2025
San Giovanni in Persiceto: furto di automobile presso un autolavaggio

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 29enne marocchino, residente in Provincia di Bologna, per furto aggravato. L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei Carabinieri che erano stati informati del furto di un’automobile in un autolavaggio di zona. Il 29enne marocchino è stato rintracciato dai Carabinieri nelle vicinanze, mentre si stava allontanando alla guida del veicolo rubato.

Ulteriori accertamenti dei Carabinieri, hanno consentito di appurare che qualche ora prima, il proprietario dell’auto, 51enne italiano, ha portato il veicolo in una stazione di servizio, dicendo che sarebbe tornato a prenderlo più tardi. Poco dopo, però, un giovane, poi identificato nel 29enne marocchino, si è presentato al personale dell’autolavaggio per ritirare l’auto per conto del proprietario. Carpita la fiducia del dipendente, il 29enne marocchino si è fatto consegnare le chiavi ed è partito, lasciando tutti sbalorditi, proprietario compreso che non aveva autorizzato nessuno. Fortunatamente, la tempestività della segnalazione, seguita dal rintraccio dei Carabinieri ha consentito di recuperare l’autovettura.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri sarà processato con giudizio direttissimo.

















