venerdì, 22 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseSan Felice sul Panaro: si riqualifica l'area verde della rotonda di Rivara





San Felice sul Panaro: si riqualifica l’area verde della rotonda di Rivara

Bassa modeneseSan Felice sul PanaroViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dell’area verde interna alla rotonda situata a Rivara di San Felice sul Panaro, nell’intersezione tra via Degli Estensi, via Grande e via Cardinala. A effettuare l’intervento è la ditta Mediplants di San Felice sulla base di un accordo con il Comune, a seguito di un bando pubblico.

In sostanza per quattro anni la ditta si prenderà cura della manutenzione dell’area verde, senza percepire alcun compenso, e in cambio potrà esporre un cartello informativo di sponsorizzazione, i cui parametri sono stati concordati con il Comune. In questo modo sarà riqualificata e verrà curata un’area verde sena alcun costo per la comunità.

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.