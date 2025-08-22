San Felice sul Panaro: si riqualifica l’area verde della rotonda di Rivara

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dell’area verde interna alla rotonda situata a Rivara di San Felice sul Panaro, nell’intersezione tra via Degli Estensi, via Grande e via Cardinala. A effettuare l’intervento è la ditta Mediplants di San Felice sulla base di un accordo con il Comune, a seguito di un bando pubblico.

In sostanza per quattro anni la ditta si prenderà cura della manutenzione dell’area verde, senza percepire alcun compenso, e in cambio potrà esporre un cartello informativo di sponsorizzazione, i cui parametri sono stati concordati con il Comune. In questo modo sarà riqualificata e verrà curata un’area verde sena alcun costo per la comunità.