Reggio Emilia, uomo ferito durante un’aggressione nei pressi della Stazione Storica

Poco prima delle 2.00 di oggi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, supportati dal personale delle Volanti della Questura di Reggio Emilia, sono intervenuti nei pressi della Stazione Storica su segnalazione di una persona ferita, che il personale sanitario inviato dal 118 stava già soccorrendo. I Carabinieri hanno identificato l’uomo, un cittadino marocchino di 36 anni, senza fissa dimora in Italia. Secondo i primi accertamenti, la vittima sarebbe stata aggredita da più persone e colpita alla testa con un oggetto contuso. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso, dove è stato diagnosticato una ferita lacero-contusa, ma non è in pericolo di vita.

Le indagini preliminari hanno rivelato che l’aggressione è iniziata nei pressi del bar Marconi e si è poi protratta all’inizio di via Turri, dove la vittima è stata trovata a terra al momento dell’arrivo dei Carabinieri. Il sistema di videosorveglianza della zona ha fornito immagini che documentano l’aggressione. Attualmente, le indagini sono in corso da parte della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Reggio Emilia, che stanno lavorando per identificare i responsabili, i quali potrebbero essere chiamati a rispondere di concorso in lesioni personali aggravate.