Il sindaco di Finale Emilia in vista alle Clarisse di Fanano

L’11 agosto, in occasione della ricorrenza di Santa Chiara, il Monastero delle Clarisse di Fanano ha ospitato un originale concerto, nel corso del quale le musiche delle chitarre del Bruskers Duo, formato da Eugenio Polacchini e dal finalese Matteo Minozzi, si sono alternate a testi letti dalle sorelle Clarisse, in un incontro tra suoni e parole.

Al concerto è stato presente anche il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti che, grazie all’ex assessore Elisa Cavallini, ha potuto conoscere suor Serena, originaria di Alberone ma la cui famiglia è molto conosciuta a Finale Emilia, e suor Emanuela, originaria proprio di Finale Emilia.

Nella giornata di giovedì 21 agosto, il sindaco si è nuovamente recato presso il convento per incontrare suor Serena in un colloquio che ha toccato temi importanti come la fede, l’impegno sociale, la preghiera e l’amore verso il prossimo.

“Voglio ringraziare suor Serena, suor Emanuela e le loro sorelle – ha detto il sindaco – per il costante supporto che, attraverso la preghiera, danno alla nostra comunità, mantenendo un costante legame con la propria terra d’origine”.