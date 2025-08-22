venerdì, 22 Agosto 2025
Il cordoglio della Regione per la scomparsa di Michelina Borsari, ispiratrice e prima direttrice del Festivalfilosofia

“Michelina Borsari, studiosa e filosofa, ha rappresentato un esempio di come la cultura possa essere strumento di crescita collettiva e di democratizzazione del sapere. La sua intuizione di ‘portare la filosofia nelle piazze’, concretizzatasi nella fondazione del Festivalfilosofia nel 2001, ha dimostrato una visione lungimirante che ha saputo coniugare rigore scientifico e accessibilità, trasformando Modena in un punto di riferimento culturale di respiro europeo”.

A sottolinearlo il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni, esprimendo il proprio cordoglio e quella della Giunta alla famiglia, all’organizzazione del Festival e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lei.

“È stata una figura di straordinario rilievo nel panorama culturale della nostra Regione e in quello nazionale- proseguono de Pascale e Allegni-. Il suo percorso, dalle origini umili fino ai vertici della ricerca filosofica e dell’organizzazione culturale, testimonia i valori di impegno, studio e dedizione che questa Regione ha sempre sostenuto. Come direttrice scientifica della Fondazione San Carlo e ideatrice della Scuola internazionale di Alti Studi, ha contribuito a fare dell’Emilia-Romagna un territorio di eccellenza nella formazione e nella ricerca”.

“La sua eredità intellettuale continuerà a vivere attraverso le istituzioni che ha contribuito a creare e i progetti che ha ispirato. Il tema ‘Paideia’ della prossima edizione del Festivalfilosofia rappresenta il più appropriato omaggio a una vita dedicata all’educazione e alla trasmissione del sapere.  Ringraziamo il direttore scientifico del Festival Daniele Francesconi- concludono presidente e assessora- che porta avanti questa straordinaria esperienza, nel solco dell’impegno di Michelina”.

















