Due ragazze modenesi in ballo per il titolo di “Miss Grand Prix 2025”

Bassa modeneseBomportoCarpi
Ci sono anche due ragazze della provincia di Modena tra le pretendenti al titolo di Miss Grand Prix 2025.

Si tratta della 27enne carpigiana di origini dominicane Estefani Yan e della 22enne di Bomporto Diana Kravchenko.

Le due ragazze saranno in Abruzzo la prossima settimana per partecipare all’atto conclusivo di uno tra i concorsi di bellezza più importanti in Italia con oltre 30 anni di storia alle spalle che ha lanciato, nel corso delle varie edizioni, alcune grandi protagoniste del mondo dello spettacolo e della tv come Raffaella Fico, Margherita Molinari, Carlotta Maggiorana e tante altre.

Estefani e Diana saranno giovedì sera 28 agosto sul palco di piazza del Mare a Giulianova (TE) per la presentazione delle finaliste nazionali del concorso che la sera successiva, sul palco di piazza della Rinascita a Pescara, andranno a caccia della corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

Insieme alle bellissime finaliste di Miss Grand Prix sullo stesso palco pescarese sfileranno anche i 40 ragazzi finalisti del concorso di “Mister Italia”.

Con una storia pluridecennale alle spalle, i concorsi di Mister Italia e Miss Grand Prix, entrambi organizzati da patron Claudio Marastoni, sono ormai considerati all’unanimità tra i più importanti nel nostro Paese.

Per seguire l’avventura di Ilaria e Marianna basta collegarsi ai canali social (Fb e IG): @concorsomisteritalia @missgrandprix.

 

















